Cesena, meno male che Shpendi c’è. Pari in rimonta nel derby con la Reggiana

, 23 novembre 2024 – Ilfinisce con un pareggio dopo un primo tempo equilibrato e una ripresa frizzante. Ilprova a vendicare la sconfitta di due stagioni fa quando lavinse al Manuzzi e si involò, pur con qualche titubanza, verso la promozione. E’ uncoi consueti risvolti campanilistici ma soprattutto è una gara in cui entrambe le squadre vogliono fare punti: la, guidata dall’ex tecnico bianconero William Viali, per non impelagarsi in zona playout, ilper riprendere lo splendido cammino, interrotto dalla sosta, che l’ha proiettato in quarta posizione alle spalle della elite del campionato. Mignani conferma Antonucci al fianco die tiene Kargbo per la ripresa, recupera Curto dopo la maxi squalifica e rinuncia per infortunio a Van Hooijdonk e Saber.