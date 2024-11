Casertana-Giugliano oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Ecco la, l’, latv e lodi, match dello stadio Alberto Pinto valevole per la sedicesima giornata del campionato italiano di. La formazione padrona di casa a arriva da quattro pareggi consecutivi e si trova al quattordicesimo posto in classifica, per questo ha bisogno di cambiare marcia e tornare al successo, in modo tale da allontanarsi dalla zona retrocessione., come seguire il matchLa compagine ospite, dal suo canto, è reduce da due sconfitte consecutive incassate contro Messina e Potenza e spera di tornare a muovere la classifica per evitare di perdere altre posizioni, restando tra le prime dieci della classifica. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 23 novembre alle ore 17:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 254.