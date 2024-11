Anteprima24.it - Carfagna: “Candidata in Campania? Non gioco sui nomi”. Terzo mandato? “Una furbata”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Qui inl’obiettivo deve essere molto chiaro quello cioè di rafforzare e radicare il partito, di aprirlo, di superare la soglia dell’autosufficienza per costruire una lista che sia competitiva, forte e in grado di esprimere una rappresentanza autorevole nel prossimo consiglio e giunta regionale”. Lo ha detto Mara, deputata di Noi Moderati-Centro Popolare, a Napoli. A chi le chiede se sta valutando di candidarsi a presidente della Regione, scherzando risponde così: “Sono abbastanza vecchia per sottrarmi a questodi”. Poi, aggiunge: “Iche sono in campo sono tutti autorevoli, ci sarà tempo per affrontare questa questione con la serietà che questa questione merita”. “Lavoriamo da oggi per poter raggiungere il nostro obiettivo, in, ambizioso per possibile e a portata di mano”, ha sottolineato.