Sport.quotidiano.net - Calcio Promozione. Tegola Foligno, due turni di squalifica a Bacchi

- Mano pesante del Giudice Sportivo nei confronti del. Filippo, espulso nel finale del primo tempo del confronto casalingo con il San Venanzo, è stato appiedato per due. Unache, oltre a penalizzare in parte il confronto con la prima della classe, potrebbe pesare ancora come un macigno in occasione della trasferta di domani che vedrà ilsul difficile terreno del Campitello. Doppiaperche arriva nel momento più delicato dei falchetti che dopo la striscia positiva di sei successi consecutivi, nelle ultime tre apparizioni la squadra sembra accusare un momento – decisamente no che ha fatto scivolare ilad inseguire a cinque lunghezze il San Venanzo, sempre più leader della classifica. Uno scivolone che inevitabilmente ha raffreddato l’entusiasmo del popolo dei falchetti chiamato, già in occasione dell’appuntamento di domani, a rimanere vicino alla squadra nel tentativo di far sentire il proprio calore necessario per archiviare in maniera definitiva la sconfitta con il San Venanzo.