Lettera43.it - Angela Merkel: «Putin non è mai stato un amico dell’Europa»

In un’intervista al Corriere della Sera,ha parlato di potere, politica internazionale e del suo passato, in occasione dell’uscita del suo libro Libertà prevista per il 26 novembre. L’ex cancelliera si è concentrata sui rapporti con Vladimir, descrivendolo come un leader che cercava di riaffermare la Russia come potenza globale «ma attraverso mezzi militari e nazionalistici, non economici».ha ricordato di aver cercato di prevenire l’invasione dell’Ucraina con «negoziati talvolta polemici, senza tanti giri di parole», pur consapevole che lo zar «non fosse un».LEGGI ANCHE: Germania, Merz favorito per il dopo Scholz ma resta l’incognita delle alleanze: «Per Trump in ogni negoziato solo una delle parti ottiene un profitto. Per me non è così»Parlando di Donald Trump,ha sottolineato le differenze nel modo di concepire il potere: per l’ex presidente americano «ogni negoziato era visto come un gioco a somma zero, senza possibilità di benefici reciproci.