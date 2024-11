Gaeta.it - Allarme nel carcere minorile di Catanzaro: detenuto scoperto con cellulare, ne aumentano i casi

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter In un episodio di preoccupante illegalità, undeldiè stato sorpreso mentre utilizzava un micro telefonoper comunicare con l’esterno. Questo evento, reso noto da Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe, insieme a Francesco Ciccone, segretario regionale, evidenzia un problema che sembra ripetersi più volte all’interno dell’istituto penitenziario.Situazione attuale e sovraffollamentoNeldiattualmente si trovano 33 detenuti, con una capienza massima di 35. Questa situazione lascia poco spazio per eventuali nuovi ingressi, ma il dato più allarmante è che oltre il 75% dei ragazzi reclusi proviene da altre regioni, portando a frequenti trasferimenti per gestire la sovrappopolazione.