Gaeta.it - Violenta aggressione a Torino: donna ferita gravemente, le indagini in corso

Facebook WhatsAppTwitter Un tragico accaduto ha scosso, portando all’ospedale Molinette unaa causa di un’. La vittima, poco più che trentenne e unica figlia della famiglia, è stata trasportata d’urgenza in elicottero a seguito delle gravi ferite riportate. Questo evento ha suscitato grande preoccupazione nella comunità e ha messo in evidenza la necessità di investigazioni approfondite.Il ferimento dellae le sue condizioniLa vittima dell’, attualmente ricoverata all’ospedale Molinette, ha subito ferite notevoli ai polsi, all’addome e sul collo. Le lesioni sono state inflitte con un coltello da cucina, un dettaglio che ha sollevato domande sul contesto in cui è avvenuto l’incidente. Fortunatamente, laha ricevuto immediata assistenza medica e, dopo un intervento chirurgico per suturare i tagli, le sue condizioni sono stabili.