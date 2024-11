Gaeta.it - Un meteorite come fermaporta: la sorprendente storia del meteorite di Edmore in Michigan

Facebook WhatsAppTwitter Unvagante nello spazio per chissà quanto tempo ha trovato dimorain una fattoria del. Questo affascinante racconto di scoperta e valore scientifico risale a oltre ottant’anni fa e sfida le aspettative sul riconoscimento e il valore di oggetti apparentemente comuni. Ladeldioffre un interessante spaccato suun oggetto che sembrava banale possa rivelarsi molto di più. La scoperta casuale di unNel 2018, il geologo della CentralUniversity, Mona Sirbescu, ha avuto l’opportunità di esaminare una roccia che David Mazurek, un abitante di Grand Rapids, aveva conservato per circa tre decenni. Mazurek si era rivolto a Sirbescu per scoprire di più su questo oggetto che, a sua insaputa, era undi grande valore.