Trump si fa la criptovaluta. Cos'è la stablecoin allo studio e perché potrebbe diventare l'alternativa al dollaro

Donaldsarebbe pronto a lanciare la suaancorata al valore del. Sono queste le indiscrezioni che si leggono su Decrypt, che cita foni anonime, riguardo unache il presidente eletto sarebbe in procinto di lanciare sulla piattaforma da lui istituita lo scorso settembre: World Liberty Financial. La moneta digitale viene definita stableil suo valore non sarebbe solamente in balia del mercato, ma legato a quello delstatunitense. Costituirebbe un ponte tra la valuta americana e le crypto più libere, come Bitcoin, che negli ultimi mesi ha visto salire vertiginosamente il proprio valore, complice la vittoria dialle elezioni e la progressiva apertura da lui mostrata, cambiando idea su un settore della finanza che fino a pochi mesi prima definiva «una truffa».