Esports247.it - Assassin’s Creed Shadows, la conferma che Ubisoft quando vuole ci sa fare | Recensione

Leggi su Esports247.it

Di tutte le epoche storiche cheha attraversato (dalla Firenze rinascimentale alla Londra vittoriana) è quasi incredibile che ci siano voluti vent’anni per approdare finalmente dove tutti i fan speravano: il Giappone feudale. Enon è solo una cartolina pittoresca piena di pagode e sakura, ma un capitolo che, con tutti i suoi limiti, prova davvero a respirare come i grandi classici del genere samurai: a metà tra l’onore e il rimorso.Quebec ha scelto di raccontare questa nuova avventura attraverso due volti, due stili e due filosofie di guerra: Naoe, l’ombra sopravvissuta dell’Iga clan, e Yasuke, il guerriero africano realmente esistito al servizio di Nobunaga. Due personaggi che, presi singolarmente, non rivoluzionano l’universo narrativo della saga ma che insieme, in qualche modo, funzionano.