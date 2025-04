Sport.quotidiano.net - Unahotels domina a Scafati: vittoria decisiva verso i playoff

Leggi su Sport.quotidiano.net

69 REGGIO EMILIA 84 GIVOVA: Sakota, Zanelli 3, Anim 3, Ulaneo, Sorokas 10, Miaschi 2, Pinkins 10, Cinciarini 24, Maxhuni 16, Akin 1. N.e.:Sangiovanni e Borrelli. All.: Ramondino: Barford 15, Winston 21, Faye 8, Gombauld 9, Smith 10, Uglietti 8, Fainke, Vitali 5, Grant 2, Chillo, Cheatham 6. N.e.: Bonaretti. All.: Priftis Arbitri: Beniamino Manuel Attard, Denny Borgioni, Alessandro Nicolini Parziali: 24-23, 35-44, 49-63 Note: tiri da 3: Givova 7/28,8/24, tiri liberi:16/20, Reggio Emilia 8/9. Rimbalzi: 34-33. Con molta più facilità di quanto si potesse pensare alla vigilia, complice anche la serataccia emotiva e tecnica degli avversari che, in teoria, avrebbero dovuto giocare alla morte per compiere un’impresa in chiave salvezza, l’espugna senza particolari patemi e sprecando tutto sommato poche energie, il parquet di