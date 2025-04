Sport.quotidiano.net - Sassuolo trionfa con Berardi e Laurientè: Moldovan decisivo in porta

7. Uscitona su Palumbo alla mezz’ora (foto), parata non semplice su un diagonale di Di Pardo a un passo dall’intervallo a preservare il vantaggio neroverde. Bene anche su Caso in avvio di ripresa, lo batte solo una prodezza di Santoro. TOLJAN 6,5. Un quasi gol al 12’, una conclusione sul fondo poco dopo e poi buona guardia sulla corsia di competenza. In affanno nella ripresa,comunque a casa la gara. ROMAGNA 6,5. Un’ammonizione quantomeno dubbia rimediata quando non è ancora trascorso il quarto d’ora non ne scalfisce le certezze. MUHAREMOVIC 7. Ultima da titolare a metà febbraio, contro il Brescia, poi ‘solo’ 16’ in campo nelle ultime 6 gare, da cui si riaffaccia con due buone chiusure su Gliozzi e con una gara di grande attenzione. DOIG 6,5. Gara più di sofferenza che di corsa, per lo scozzese, cui Mandelli spedisce contro Di Pardo e Palumbo.