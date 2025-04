Fiumicino, vandali sfregiano il parco Simone Costa con svastiche e scritte.

Leggi su Ilfaroonline.it

, 13 aprile 2025 – Un gesto tanto stupido quanto ignobile, che lascia l’amaro in bocca e solleva interrogativi inquietanti sul vuoto educativo e culturale di una parte delle nuove generazioni. Il, in via del Serbatoio, è statozzato nella notte da ignoti, o meglio, da chi dimostra di non avere il minimo rispetto per il bene comune, per la memoria storica. Le immagini parlano chiaro: muri imbrattati dainsensate e simboli nazisti, panchine ricoperte di, muri deturpati da vernice spray.L’indignazione dell’assessoreA denunciare il gesto è stato l’assessore Stefano, che sui social ha espresso profonda amarezza: «Chi compie un gesto del genere mostra una povertà morale sconcertante. Questoè stato costruito e curato con l’aiuto di tanti volontari, diventando un punto di riferimento per famiglie e bambini.