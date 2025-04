Lorenzo Musetti e gli altri le finali degli italiani nei Masters 1000

Masters 1000, nelle loro varie denominazioni assunte nel tempo (Championship Series Single Week, Super 9, Masters Series e poi l’attuale). Una storia che è stata determinata dal 1990, da quando cioè le varie sigle del tennis (principalmente Grand Prix e WCT) sono state riunite in un unico organo. Va rimarcato che, dal 1969 al 1989, di successi importanti ce n’erano stati eccome: soprattutto Panatta, Barazzutti, Bertolucci e Zugarelli avevano messo insieme diversi ultimi atti di grande livello a Roma e non solo.Per 29 anni, va detto, l’Italia aveva avuto solo semifinalisti e una vittoria in doppio, quella di Omar Camporese nel 1991 a Roma insieme a Goran Ivanisevic (ed era una coppia piuttosto affiatata). Oasport.it - Lorenzo Musetti e gli altri: le finali degli italiani nei Masters 1000 Leggi su Oasport.it Sono stati in particolare gli ultimi sei anni a determinare le fortune dell’Italia in fatto di, nelle loro varie denominazioni assunte nel tempo (Championship Series Single Week, Super 9,Series e poi l’attuale). Una storia che è stata determinata dal 1990, da quando cioè le varie sigle del tennis (principalmente Grand Prix e WCT) sono state riunite in un unico organo. Va rimarcato che, dal 1969 al 1989, di successi importanti ce n’erano stati eccome: soprattutto Panatta, Barazzutti, Bertolucci e Zugarelli avevano messo insieme diversi ultimi atti di grande livello a Roma e non solo.Per 29 anni, va detto, l’Italia aveva avuto solo semisti e una vittoria in doppio, quella di Omar Camporese nel 1991 a Roma insieme a Goran Ivanisevic (ed era una coppia piuttosto affiatata).

