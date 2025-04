Inter successo ed allungo Napoli condannato a vincere

Inter batte il Cagliari ed allunga in vetta, Napoli costretto a vincere. L’Inter batte il Cagliari di Nicola 3-1 e si porta a +6 sul . L'articolo Inter successo ed allungo, Napoli condannato a vincere proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Inter successo ed allungo, Napoli condannato a vincere Leggi su Forzazzurri.net L’batte il Cagliari ed allunga in vetta,costretto a. L’batte il Cagliari di Nicola 3-1 e si porta a +6 sul . L'articoloedproviene da ForzAzzurri.net.

