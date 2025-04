Guida adozione libri di testo 2025 sforamento tetti di spesa passa al 15 sanzioni versioni digitali e testi autoprodotti Le NOVITA’

2025, inizia ufficialmente la procedura dedicata all’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2025/26, che sarà deliberata dai Collegi Docenti entro la seconda decade del mese di maggio.L'articolo Guida adozione libri di testo 2025: sforamento tetti di spesa passa al 15%, sanzioni, versioni digitali e testi autoprodotti. Le NOVITA’ . Leggi su Orizzontescuola.it Con la pubblicazione della nota prot. n. 14536 dell’8 aprile, inizia ufficialmente la procedura dedicata all’deidiper l’anno scolastico/26, che sarà deliberata dai Collegi Docenti entro la seconda decade del mese di maggio.L'articolodidial 15%,. Le

Potrebbe interessarti anche:

Adozione libri di testo - istruzioni operative : tetti di spesa ridotti del 30% in caso di libri con digitale - delibere entro seconda decade di maggio. Dove comunicare i dati

L’adozione dei libri di testo : normative - procedure e indicazioni operative

Gravidanza libri guida per neo mamma : consigli e segreti affidabili

Ne parlano su altre fonti Guida adozione libri di testo 2025: sforamento tetti di spesa passa al 15%, sanzioni, versioni digitali e testi autoprodotti. Le NOVITA. Indicazioni nazionali, Valditara: si parte il 1° settembre 2026 con programmi e libri di testo aggiornati, poi ogni scuola farà il suo curricolo d'istituto. Libri di testo anno scolastico 2024/2025 - Linee guida. Scuola, dal 2026 nuovi programmi e libri di testo: Valditara annuncia la rivoluzione didattica. Adozioni dei libri di testo: in allegato modello di circolare per l’anno 2025-2026. Libri scolastici su Amazon: nuovi e usati.

Il quotidiano tecnicadellascuola.it ha riportato che: Adozioni libri di testo 2025/26: delibera a maggio, comunicazione dei dati entro il 7 giugno - Le adozioni dei testi scolastici, da effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per le scuole secondarie di primo e secondo grado, o l’eventuale scelta di avvalersi di strumenti alternativi ...

L’agenzia flcgil.it ha pubblicato che: Adozione dei libri di testo: pubblicata la circolare e il decreto ministeriale - Come è noto, l’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado è disciplinata dalla nota 2581 del 9 aprile 2014 della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione ...

Come si legge su orizzontescuola.it: I nuovi tetti di spesa per l’adozione libri di testo: le scadenze e cosa deve fare il DS - Per l'adozione dei libri di testo di questo anno scolastico, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con la nota n. 14536 dell’8 aprile 2025, ha confermato le precedenti modalità di adozione (circo ...