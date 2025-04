Monte Carlo day 7 Musetti scatenato rimonta anche De Minaur

Oasport.it - Monte Carlo day 7: Musetti scatenato rimonta anche De Minaur Leggi su Oasport.it Per la quarta volta in cinque partite il 23enne di Carrara recupera un set di svantaggio per approdare in finale al Principato! Vi aspettiamo in diretta alle 9:30 a TennisMania

