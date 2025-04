Ascolti tv del 12 aprile Carlo Conti sfida Maria De Filippi e il suo Serale

aprile, oltre a grandi film, ha lasciato spazio ancora una volta a due pesi massimi della conduzione pronti a sfidarsi a suon di Ascolti.Su Rai 1 è infatti andata in onda la puntata finale di Ne vedremo delle belle, programma condotto da Carlo Conti con un cast indimenticabile e composto, tra gli altri, da Valeria Marini, Matilde Brandi, Laura Freddi e Lorenza Mario, vincitrice dell’edizione.Un programma, quello di Carlo Conti che ha provato a sfidare e avere la meglio su Maria De Filippi che, su Canale 5 è tornata con il Serale di Amici, storico talent di cui è padrona di casa.Nel frattempo, su Rai 3 è andato in onda Petrolio, mentre su Rete 4 lo spazio è stato lasciato al film Don Camillo Monsignore ma non troppo. Su Italia 1, invece, gli spettatori hanno potuto divertirsi con Super Mario Bros – Il film. Dilei.it - Ascolti tv del 12 aprile, Carlo Conti sfida Maria De Filippi e il suo Serale Leggi su Dilei.it Il sabato sera del 12, oltre a grandi film, ha lasciato spazio ancora una volta a due pesi massimi della conduzione pronti arsi a suon di.Su Rai 1 è infatti andata in onda la puntata finale di Ne vedremo delle belle, programma condotto dacon un cast indimenticabile e composto, tra gli altri, da Valeria Marini, Matilde Brandi, Laura Freddi e Lorenza Mario, vincitrice dell’edizione.Un programma, quello diche ha provato are e avere la meglio suDeche, su Canale 5 è tornata con ildi Amici, storico talent di cui è padrona di casa.Nel frattempo, su Rai 3 è andato in onda Petrolio, mentre su Rete 4 lo spazio è stato lasciato al film Don Camillo Monsignore ma non troppo. Su Italia 1, invece, gli spettatori hanno potuto divertirsi con Super Mario Bros – Il film.

Potrebbe interessarti anche:

Ascolti TV | Venerdì 14 Marzo 2025. The Voice Senior svetta (23%) - Le Onde del Passato fermo al 12.4%

Ascolti TV | Martedì 11 Marzo 2025. Flop Miss Fallaci (12%) battuta anche da La Sirenetta (12.2%)

Ascolti TV | Mercoledì 12 Marzo 2025. Lo Show dei Record al 14.1% ma vince la serata - Rai1 al 12%

Ne parlano su altre fonti Ascolti tv sabato 12 aprile: chi ha vinto tra Ne vedremo delle belle e Amici di Maria De Filippi. Ascolti tv del 12 aprile, Carlo Conti sfida Maria De Filippi e il suo Serale. Stasera in tv 12 aprile: Carlo Conti chiude (e va in ferie), De Filippi e Amadeus verso un nuovo record. Tradimento, le anticipazioni di oggi (sabato 12 aprile): Mualla impedisce a Oylum di uscire con le amiche, sco. Ascolti Tv di venerdì 11 aprile. Ascolti tv ieri venerdì 11 aprile chi ha vinto tra The Voice Senior, Tradimento, Propaganda Live, Quarto Grado.

Lo rende noto fanpage.it: Ascolti tv sabato 12 aprile: chi ha vinto tra Ne vedremo delle belle e Amici di Maria De Filippi - Gli ascolti tv di sabato 12 aprile 2025. Chi ha vinto la sfida agli ascolti tra Ne vedremo delle belle su Rai 1 e Amici di Maria De Filippi su Canale5 ...

Lo segnala dilei.it: Ascolti tv del 12 aprile, Carlo Conti sfida Maria De Filippi e il suo Serale - Carlo Conti ha condotto la finale di “Ne vedremo delle belle” sfidando il Serale di Amici di Maria De Filippi: chi ha vinto la guerra di ascolti?

Come riferisce msn.com: Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: The Voice Senior fa cantare tutti, Tradimento (al serale) non decolla, Quarto Grado intriga - Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto secondo gli ascolti tv? Il palinsesto televisivo di ieri, venerdì 11 aprile, ha offerto ...