Casucci: "Fondamentale Terzo pediatra in Valtiberina. Presenterò un'interrogazione"

Arezzo, 13 aprile 2025 –: “in” «Inarriva un nuovodopo l'addio della dottoressa Nistri che a fine Aprile lascerà l'incarico. A sostituirla la dottoressa Milva Milli, attualmente al servizio integrativo due volte a settimana nelle zone montane e poco servite di Badia Tedalda e Sestino. "Innanzitutto auguro alla dottoressa Milli buon lavoro. Da anni lavive una pesante problematica - ha spiegato il consigliere regionale Marco- purtroppo nonostante i vari professionisti che si sono succeduti in questi anni non si è mai riusciti a soddisfare le vere esigente delle famiglie ed avere un numero di pediatri adeguato alle richieste. Le cifre parlano chiaro - chiosa- a noi risulta che da zero a 14 anni siano circa 3000 bambini ine attualmente quelli seguiti dai due pediatri presenti siano circa 2300.