NBA ultima giornata regular season tutto deciso a Est a Ovest Warriors Clippers è quasi uno spareggio playoff

tutto pronto per l’ultima giornata di regular season di NBA 2024/2025: questa sera, infatti, andranno in scena ben quindici partite. Una scorpacciata di grande pallacanestro divisa in due “tranche”, la prima con sette partite a partire dalle 19:00, la seconda con le restanti otto a partire dalle 21:30. tutto questo per emettere gli ultimi verdetti di una stagione regolare di grande passione, preludio a quello che sarà lo spettacolo della post-season. In realtà, per quanto riguarda la situazione nella Eastern Conference è già tutto delineato. Cleveland Cavaliers, Boston Celtics, New York Knicks, Indiana Pacers, Milwaukee Bucks e Detroit Pistons ai playoff, Orlando Magic, Atlanta, Hawks, Chicago Bulls e Miami Heat ai play-in.Decisamente diversa la situazione nella Western Conference, dove le prime tre posizioni sono già assegnate, ma rimangono tre posti ai playoff per quattro squadre. Leggi su Sportface.it pronto per l’didi NBA 2024/2025: questa sera, infatti, andranno in scena ben quindici partite. Una scorpacciata di grande pallacanestro divisa in due “tranche”, la prima con sette partite a partire dalle 19:00, la seconda con le restanti otto a partire dalle 21:30.questo per emettere gli ultimi verdetti di una stagione regolare di grande passione, preludio a quello che sarà lo spettacolo della post-. In realtà, per quanto riguarda la situazione nella Eastern Conference è giàdelineato. Cleveland Cavaliers, Boston Celtics, New York Knicks, Indiana Pacers, Milwaukee Bucks e Detroit Pistons ai, Orlando Magic, Atlanta, Hawks, Chicago Bulls e Miami Heat ai play-in.Decisamente diversa la situazione nella Western Conference, dove le prime tre posizioni sono già assegnate, ma rimangono tre posti aiper quattro squadre.

