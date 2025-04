LIVE Atletica Europei su strada 2025 in DIRETTA iniziate le 10 km l’Italia si affida a Battocletti

DIRETTA LIVE9.38 Nella gara maschile Faniel prova ad alzare il ritmo9.38 All'inseguimento dell'Italiana e della slovena si mette un'atleta francese.9.36 Accelerazione di Nadia Battocletti, la segue solamente la slovena Lukan. Le due guadagnano qualche metro sul resto del gruppo.9.36 Nella gara maschile tre francesi si mettono in testa al gruppo ed aumentano l'andatura.9.34 Subito nelle prime posizioni Nadia Battocletti che guida una delle tre file del gruppone.9.33 Ricordiamo che oltre alle medaglie individuali saranno assegnati anche i primi di squadra con i tempi che verranno presi sui primi tre atleti al traguardo.9.30 Partiti!! Iniziano le 10 km degli Europei di corsa su strada 2025.9.28 Questa l'entry list della 10 km maschile:Sander Vercauteren (Belgio)Arnaud Dely (Belgio)Clément Deflandre (Belgio)Isaac Kimeli (Belgio)Tim Verbaandert (Belgio)Marco Vanderpoorten (Belgio)Tomislav Novosel (Croazia)?uro Borbelj (Croazia)Etienne Daguinos (Francia)Baptiste Guyon (Francia)Fabien Palcau (Francia)Yann Schrub (Francia)Johannes Motschmann (Germania)Davor Aaron Bienenfeld (Germania)Nils Voigt (Germania)Nino Freitag (Germania)Keelan Kilrehill (Irlanda)Seán Tobin (Irlanda)Cormac Dalton (Irlanda)Eyob Faniel (Italia) Francesco Guerra (Italia) Ilias FIFA (Italia) Abdessamad Oukhelfen (Italia) Yassin Bouih (Italia) Luca Alfieri (Italia) Gianluca Assorgia (Italia) Lorenzo Bugli (Italia)Dmitrijs Serjogins (Lettonia)U?is Jocis (Lettonia)Janis Razgalis (Lettonia)Giedrius Valin?ius (Lituania)Simas Bertašius (Lituania)Ignas Vanagas (Lituania)Narve Gilje Nordås (Norvegia)Per Svela (Norvegia)Ferdinand Kvan Edman (Norvegia)Noah Schutte (Paesi Bassi)Juan Zijderlaan (Paesi Bassi)Mike Foppen (Paesi Bassi)Adam Nowicki (Polonia)Pedro Amaro (Portogallo)Duarte Santos (Portogallo)João Pereira (Portogallo)Hugo Rocha (Portogallo)Damián Vích (Repubblica Ceca)Jan Friš (Repubblica Ceca)Ellis Cross (Regno Unito)Charles Wheeler (Regno Unito)Alfie Manthorpe (Regno Unito)Peter ?urec (Slovacchia)Juan Antonio Pérez (Spagna)Jesús Ramos (Spagna)Carles Gómez Lozano (Spagna)Nikolaos Stamoulis (Svezia)Jonas Raess (Svizzera)Ramazan Ba?tu? (Turchia)Abdulhalik Ça??ran (Turchia)?smail Ta?yürek (Turchia)Sezgin Ataç (Turchia)Andrii Atamaniuk (Ucraina)Badr Jaafari (Ungheria)Rory Leonard (Irlanda del Nord)Hlynur Andrésson (Islanda)Stefán Kári Smárason (Islanda)Luke Micallef (Malta)Mohammadreza Abootorabi (Iran)

Ne parlano su altre fonti LIVE Europei strada: la mezza maratona. Europei di Corsa su Strada 2025: programma, orari e dove vedere le gare in diretta tv e streaming · Atletica. Europei di corsa su strada, dove vederli in tv e in streaming. Europei di Corsa su Strada: streaming della mezza su Eurovision dalle 9:50. Nestola bronzo d’Europa, squadre sul podio. Europei di Corsa su Strada di Bruxelles: iscritti, orario e copertura tv.

Come riferisce oasport.it: LIVE Atletica, Europei su strada 2025 in DIRETTA: Nadia Battocletti a caccia dell’oro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata degli ...

LIVE Atletica, Europei su strada 2025 in DIRETTA: Sara Nestola, rimonta di bronzo nella mezza! Chiappinelli quinto, vincono Gressier ed Herbiet - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.30: per oggi è tutto, appuntamento a domani con le altre due gare in programma, i 10 mila con Nadia ...

L’agenzia fidal.it ha pubblicato che: LIVE Europei strada: la domenica degli azzurri - Due gare e 13 azzurri nella seconda e ultima giornata dei Campionati Europei di corsa su strada a Lovanio, in Belgio. Nei 10 chilometri (ore 9.30) al via l’argento olimpico dei 10.000 Nadia Battoclett ...