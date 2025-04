Cosa mi ha detto Visintin su Lilly una clamorosa confessione

Visintin è sotto indagine, ecco che al Messaggero dice tutto, o almeno i suoi sospetti: Resinovich spiega che i suoi sospetti sono sempre stati basati innanzitutto sulle "affermazioni contraddittorie" di Visintin. "Il fatto che abbia preso tempo prima di sporgere denuncia, i depistaggi. E soprattutto secondo me ha un movente: non voleva perdere il controllo su di lei, né la stabilità economica che gli garantiva il rapporto". Liliana Resinovich "se ne voleva andare", ricorda suo fratello alludendo probabilmente a una nuova relazione. La donna aveva intenzione di "ricominciare una vita con Claudio Sterpin". Una decisione che "avrebbe messo nei guai" il marito Visintin. "Tre giorni dopo la scomparsa mi ha telefonato – ha spiegato Sergio Resinovich – proponendomi di vederci al suo laboratorio di coltelli. Liberoquotidiano.it - "Cosa mi ha detto Visintin su Lilly": una clamorosa confessione Leggi su Liberoquotidiano.it Sergio Resinovich non ha mai creduto alla storia del suicidio della sorella, Liliana. E ora, dopo cheè sotto indagine, ecco che al Messaggero dice tutto, o almeno i suoi sospetti: Resinovich spiega che i suoi sospetti sono sempre stati basati innanzitutto sulle "affermazioni contraddittorie" di. "Il fatto che abbia preso tempo prima di sporgere denuncia, i depistaggi. E soprattutto secondo me ha un movente: non voleva perdere il controllo su di lei, né la stabilità economica che gli garantiva il rapporto". Liliana Resinovich "se ne voleva andare", ricorda suo fratello alludendo probabilmente a una nuova relazione. La donna aveva intenzione di "ricominciare una vita con Claudio Sterpin". Una decisione che "avrebbe messo nei guai" il marito. "Tre giorni dopo la scomparsa mi ha telefonato – ha spiegato Sergio Resinovich – proponendomi di vederci al suo laboratorio di coltelli.

