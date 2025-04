Inzaghi arriva il diktat a Correa e Taremi chiaro messaggio i due…

Per arrivare fino in fondo in tutte e tre le competizioni (campionato dove l'Inter è impegnata nella lotta scudetto, Champions in attesa del ritorno col Bayern e Coppa Italia dove affronterà il Milan), c'è bisogno di tutti. Lo sa bene Simone Inzaghi che ieri – parlando del suo attacco nella conferenza stampa post Cagliari – ha mandato un messaggio ai suoi. Se non ha mai avuto dubbi su Arnautovic, dice, e Lautaro con Thuram solo le garanzie, anche l'apporto alla causa di Taremi e Correa sarà fondamentale. Ecco un breve estratto delle parole del tecnico dopo il 3-1 rimediato ai sardi. Inzaghi DELL'ATTACCO DELL'INTER – «Se mi aspettavo un Arnautovic così? Assolutamente sì, è sempre stato dentro questo gruppo e nessuno gli ha detto niente.

