Spal prestazioni altalenanti e difficoltà difensive nella partita recente

Spal non sa marcare e prende sempre gol da fermo. FIORDALISO 6. Nervi a fior di pelle, ma non fa danni. CALAPAI 6. Gioca una discreta gara, di buona corsa e mettendo qualche cross. AWUA 6. Recupera a ritroso molti palloni e si fa perdonare gli errori in impostazione, che non sono pochissimi ma nemmeno troppi. NADOR 6. Conferma in coppia con Awua la fisicità e aggressività di un centrocampo ora più guerresco che raffinato, in tono con la categoria. Sport.quotidiano.net - Spal: prestazioni altalenanti e difficoltà difensive nella partita recente Leggi su Sport.quotidiano.net GALEOTTI 5,5. Il gol è l’unico tiro che deve sventare. Doveva uscire? Il passo lo fa e poi si ferma, ma la palla sembra alta e lunga. Poteva far meglio sul colpo di testa che sbatte a terra? Forse sì. ARENA 5,5. Di testa e in marcatura fa bene, in appoggio no, e il corner del gol nasce da un errore marchiano su palla facile. BRUSCAGIN 5. Si perde del tutto Moretti sul corner. Dietro lanon sa marcare e prende sempre gol da fermo. FIORDALISO 6. Nervi a fior di pelle, ma non fa danni. CALAPAI 6. Gioca una discreta gara, di buona corsa e mettendo qualche cross. AWUA 6. Recupera a ritroso molti palloni e si fa perdonare gli errori in impostazione, che non sono pochissimi ma nemmeno troppi. NADOR 6. Conferma in coppia con Awua la fisicità e aggressività di un centrocampo ora più guerresco che raffinato, in tono con la categoria.

Potrebbe interessarti anche:

Fortitudo : prestazioni altalenanti e problemi difensivi contro Berti

La Spal fa ricchi i procuratori : in un anno sborsati 872mila euro. E’ record in Serie C

Il Pordenone Fc a un passo dalla promozione : 4-1 nel derby con la Spal

Ne parlano su altre fonti Spal: prestazioni altalenanti e difficoltà difensive nella partita recente. SERIE C Ultime e pronostico: Pontedera-Spal. La strategia dell’Atalanta: rallentare per correre più forte. ESCLUSIVA SI Mauri (ag. Fifa): “Yerry Mina al Cagliari? Passo indietro. Buchel-Spal scelta di vita .... Tutte le ultime notizie nazionali in tempo reale.

Come si legge su msn.com: Spal: prestazioni altalenanti e difficoltà difensive nella partita recente - La Spal mostra progressi individuali ma continua a soffrire in difesa, compromettendo i risultati nonostante buone prestazioni.

Come riportato da msn.com: Spal, gli esterni non spingono più: Mignanelli e Calapai in crisi nera - Ferrara È poco pensabile riprendere quota se le tue ali faticano a dare segnali di vita calcistica. Sia chiaro, la Spal non è ridotta in queste condizioni per esclusive colpe di Daniele Mignanelli o d ...

A riportarlo è lospallino.com: Baldini dopo Torres-SPAL 0-0: “Contento della prestazione, clamoroso il rigore non dato su Rao” - La SPAL esce dal “Vanni Sanna” con uno 0-0 deludente più per il risultato che per la prestazione, visto che ai punti i biancazzurri avrebbero meritato sicuramente qualcosa in più. Il punto guadagnato ...