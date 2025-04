McKennie sempre più al centro della Juve pronto il rinnovo e un ruolo di spicco ai prossimi Mondiali in USA I dettagli

JuventusNews24McKennie sempre più al centro della Juve: pronto il rinnovo e un ruolo di spicco ai prossimi Mondiali in USA. Tutti i dettagli e le ultimissime novitàL’edizione odierna del Corriere dello Sport ha parlato a lungo anche di Weston McKennie, centrocampista di proprietà della Juventus con un contratto che scade il 30 giugno 2025.Stando a quanto riportato dal quotidiano per l’americano è pronto un rinnovo del contratto fino al 2028 o 2029 con cui verrà messo ancora di più al centro del progetto. Non solo, al Mondiale per Club negli Stati Uniti uno come McKennie potrebbe diventare anche per ragioni commerciali l’uomo simbolo della spedizione bianconera.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - McKennie sempre più al centro della Juve: pronto il rinnovo e un ruolo di spicco ai prossimi Mondiali in USA. I dettagli Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24più alile undiaiin USA. Tutti ie le ultimissime novitàL’edizione odierna del Corriere dello Sport ha parlato a lungo anche di Westoncampista di proprietàntus con un contratto che scade il 30 giugno 2025.Stando a quanto riportato dal quotidiano per l’americano èundel contratto fino al 2028 o 2029 con cui verrà messo ancora di più aldel progetto. Non solo, al Mondiale per Club negli Stati Uniti uno comepotrebbe diventare anche per ragioni commerciali l’uomo simbolospedizione bianconera.Leggi suntusnews24.com

