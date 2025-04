A Bruxelles un’occasione per i talenti italiani nella difesa Ue Il commento di Butticé

difesa e lo Spazio (DG DEFIS), la Commissione europea ha aperto le candidature per un ruolo di dirigenza di primaria importanza. Quello di direttore della nuova Direzione della "Politica di difesa". L'annuncio, che riguarda una posizione di grado AD 14 (su un massimo di 15/16 livelli gerarchici), rappresenta molto più di una semplice offerta di impiego presso l'esecutivo Ue. È infatti un invito a plasmare il futuro della sicurezza europea in un momento di sfide globali senza precedenti.La DG DEFIS, come motore propulsivo dell'innovazione e della competitività nell'industria della difesa e nel settore spaziale europeo, si trova al centro di una missione cruciale: rendere l'Europa un attore più forte e resiliente nel panorama internazionale.

