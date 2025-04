Sport.quotidiano.net - Volley Team Bologna: semifinale di Coppa Italia contro Fantini Falcieri Ostiano

Il momento clou della stagione si avvicina. Venerdì prossimo, la Fcredil sarà a Fasano a giocare ladidi serie B1 femminile con la, nell’ambito di una Final Four che metterà in palio il primo trofeo della stagione. Prima, però, c’è un primato da difendere nel girone C e le rossoblù ospiteranno al PalaLirone di Castel Maggiore (ore 18,30) la Azimut Giorgione Castelfranco Veneto, impegnata nella lotta per non retrocedere. Sulla carta, il rischio potrebbe essere quello di lasciarsi distrarre dall’impegno successivo. Ma coach Fabio Ghiselli non ha dubbi sulla mentalità del suo. "Sappiamo che per noi sono tutte finali da qui alla fine e le ragazze hanno sempre dimostrato di pensare una partita per volta. Poi sappiamo che Giorgione è una squadra composta da giocatrici che prese singolarmente molto valide, che tra cambi di panchina e difficoltà non sta riuscendo a esprimersi, ma è formazione che può mettere in difficoltà chiunque.