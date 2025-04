Dai kit d’emergenza alla navigazione strategica delle crisi Di cosa ha davvero bisogno l’Ue

delle crisi, Hadja Lahbib, che molti hanno percepito come una banalizzazione del messaggio.Se da un lato la preparazione individuale è legittima e necessaria (il kit da 72 ore è un buon punto di partenza in un’epoca di megashock climatici e attacchi ibridi sempre più frequenti), una sicurezza profonda richiede molto più del coinvolgimento dei cittadini. Formiche.net - Dai kit d’emergenza alla navigazione strategica delle crisi. Di cosa ha davvero bisogno l’Ue Leggi su Formiche.net La Commissione Europea ha recentemente lanciato la sua Strategia per l’Unione della Preparazione, invitando i cittadini a preparare kit di emergenza per 72 ore in risposta all’aumento dell’instabilità geopolitica, dei disastri climatici, degli attacchi informatici e di altre minacce in crescita. L’iniziativa ha suscitato reazioni significative nell’opinione pubblica – soprattutto a causa di un video promozionale della Commissaria europea per la Gestione, Hadja Lahbib, che molti hanno percepito come una banalizzazione del messaggio.Se da un lato la preparazione individuale è legittima e necessaria (il kit da 72 ore è un buon punto di partenza in un’epoca di megashock climatici e attacchi ibridi sempre più frequenti), una sicurezza profonda richiede molto più del coinvolgimento dei cittadini.

Salvini contro il kit di sopravvivenza Ue : “L’emergenza da fermare è l’invasione islamica”

