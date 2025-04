Milan ritrova la vittoria con la difesa a tre Theo e Leao protagonisti

Milan, così come i gol della premiata ditta “Theao“: Leao era a digiuno da cinque partite, Theo Hernandez da dodici. La strada della rincorsa alla zona coppe, con quattro punti da rosicchiare quanto meno alla Lazio (impegnata oggi nel derby), è ancora in salita. Ma con tre scontri diretti da giocare (Atalanta subito, poi Bologna e Roma) e la Coppa Italia in ballo, l’Europa sembra un pochino meno lontana. Anche perché dai numeri che fin qui hanno condannato i rossoneri, si è passati a cifre più dolci. Zero gol incassati, intanto: non succedeva da due mesi. Complice, eccome, la nuova difesa difesa a tre: "I giocatori hanno sposato questa idea, con e senza palla", Conceiçao dixit. Soprattutto Theo Hernandez: "Offensivamente è tra i migliori al mondo. Sport.quotidiano.net - Milan ritrova la vittoria con la difesa a tre: Theo e Leao protagonisti Leggi su Sport.quotidiano.net È presto per dire se a Udine sia sbocciato il nuovo Diavolo paradiso. Di fatto, ha (ri)visto la luce il vero, così come i gol della premiata ditta “Theao“:era a digiuno da cinque partite,Hernandez da dodici. La strada della rincorsa alla zona coppe, con quattro punti da rosicchiare quanto meno alla Lazio (impegnata oggi nel derby), è ancora in salita. Ma con tre scontri diretti da giocare (Atalanta subito, poi Bologna e Roma) e la Coppa Italia in ballo, l’Europa sembra un pochino meno lontana. Anche perché dai numeri che fin qui hanno condannato i rossoneri, si è passati a cifre più dolci. Zero gol incassati, intanto: non succedeva da due mesi. Complice, eccome, la nuovaa tre: "I giocatori hanno sposato questa idea, con e senza palla", Conceiçao dixit. SoprattuttoHernandez: "Offensivamente è tra i migliori al mondo.

Potrebbe interessarti anche:

La Juventus ritrova la vittoria : battuto il Milan con Maignan complice!

Ultimissime Juve LIVE : i bianconeri tornano alla vittoria contro il Milan - le parole di Thiago Motta

Serie A - Milan-Como 2-1 : altra vittoria in rimonta! | LIVE News

Ne parlano su altre fonti Milan ritrova la vittoria con la difesa a tre: Theo e Leao protagonisti. Leader silenzioso e anima del centrocampo: il Milan ritrova (finalmente) il vero Fofana. Leao e Pulisic promuovono la difesa a 3 del Milan. VIDEO. Udinese-Milan 0-4: show rossonero con Leão, Theo e Reijnders. Scacco matto Fonseca: le mosse che hanno cambiato il Milan (per sempre?). È iniziata la risalita! Tra rovesciate e gol fulminei: così l'ex-Milan trova la prima vittoria.

L’agenzia msn.com ha pubblicato che: Milan ritrova la vittoria con la difesa a tre: Theo e Leao protagonisti - Il Milan torna a vincere grazie alla difesa a tre e ai gol di Theo Hernandez e Leao. Maignan dimesso dall'ospedale.

Risulta da fonti di sport.sky.it che: Udinese-Milan, Leao e Pulisic promuovono la difesa a tre: "Ci piace e funziona". VIDEO - Prova di forza a Udine della squadra di Conceiçao, che ritrova la vittoria con la novità del 3-4-3. Ne hanno parlato a Sky due dei protagonisti a partire da Christian Pulisic: "Il nuovo sistema mi pia ...

Da quanto emerge da calcioblog.it: Milan, rivoluzione in difesa: ecco chi rimane - Rivoluzione in difesa per il Milan: ecco chi rimane. Le ultime indiscrezioni rivelano di un piano già ben definito per rinnovare la rosa. C’è aria di grandi cambiamenti al Milan, e non solo a livello ...