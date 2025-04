Julio Cesar ricorda Inter da Istanbul è scattato qualcosa

Julio Cesar, portiere dell’Inter del Triplete del 2010, ha dato importanti speranze all’attuale squadra di Simone Inzaghi. L’Intervista su Tuttosport dopo la vittoria sul Cagliari.OBIETTIVI – Julio Cesar ha detto sull’anno nerazzurro: «Quando prepari una stagione, la prepari per vincere ogni trofeo. A noi con Mourinho è successo così nel 2010. Tutto fu gestito molto bene, con l’obiettivo di arrivare alla fine dell’annata al top della condizione nei momenti clou. Non penso ci sia una formula magica, credo che tutta dipenda dal lavoro e da uno staff tecnico brillante nel preparare i giocatori. L’Inter può ripetere il Triplete? Non mi piace fare paragoni. Posso dire che noi abbiamo saputo approfittare di ciò che ci stava capitando e penso che anche i ragazzi dell’Inter di oggi debbano fare lo stesso. Inter-news.it - Julio Cesar ricorda: «Inter, da Istanbul è scattato qualcosa!» Leggi su Inter-news.it , portiere dell’del Triplete del 2010, ha dato importanti speranze all’attuale squadra di Simone Inzaghi. L’vista su Tuttosport dopo la vittoria sul Cagliari.OBIETTIVI –ha detto sull’anno nerazzurro: «Quando prepari una stagione, la prepari per vincere ogni trofeo. A noi con Mourinho è successo così nel 2010. Tutto fu gestito molto bene, con l’obiettivo di arrivare alla fine dell’annata al top della condizione nei momenti clou. Non penso ci sia una formula magica, credo che tutta dipenda dal lavoro e da uno staff tecnico brillante nel preparare i giocatori. L’può ripetere il Triplete? Non mi piace fare paragoni. Posso dire che noi abbiamo saputo approfittare di ciò che ci stava capitando e penso che anche i ragazzi dell’di oggi debbano fare lo stesso.

Potrebbe interessarti anche:

Inter - Julio Cesar a GOAL : "Triplete? Si può! Thiago Motta? Non me lo immaginavo allenatore. Era uno di poche parole"

Julio Cesar : «Il primo gol è al 70% di Thuram - è stato fantastico»

Calligaris esulta dopo Inter Primavera Lille : «Vogliamo arrivare fino in fondo. Le mie parate come quelle di Julio Cesar? Vi dico questo»

Ne parlano su altre fonti Julio César: «Lamine Yamal che vuole fare gol potrebbe mettermi in ansia? No, dai… ho fermato Messi. Bordon: "Scudetti, derby, grandi compagni: quante emozioni all'Inter. Sommer è uno dei migliori portieri di oggi". Te la ricordi quella? Roma-Inter 2-1 e i nostri sogni appesi. Julio Cesar: "Tra 2008 e 2010 mi sentivo Superman. All'Inter è stato bello, ma al Flamengo sono stato più felice”. VIDEO - Julio Cesar a GOAL tra il mancato passaggio al Napoli e Thiago Motta: "Non lo vedevo come allenatore". Julio Cesar: "Io, Mou, il Gladiatore e Sommer che è come me. Inter, puoi fare un altro Triplete".

Come si legge su gazzetta.it: L'ex portiere nerazzurro negli studi di Dazn: "Mondiale per club? Inter-Flamengo la mia finale dei sogni, ma spero... nel pari!" - L'ex portiere nerazzurro negli studi di Dazn: "Mondiale per club? Inter-Flamengo la mia finale dei sogni, ma spero... nel pari!" ...

Come riportato da gqitalia.it: Julio César: «Lamine Yamal che vuole fare gol potrebbe mettermi in ansia? No, dai… ho fermato Messi» - L'ex portiere nerazzurro celebra la coppa del Mondiale per Club 2025, parlando dei nuovi talenti del calcio e degli anni passati all'Inter, a cui ancora lo lega una chat WhatsApp chiamata Triplete ...

A riportarlo è informazione.it: Inter, Julio Cesar a GOAL: "Triplete? Si può! Thiago Motta? Non me lo immaginavo allenatore. Era uno di poche parole" - Julio Cesar è tornato in Italia in occasione del Trophy Tour che ha portato la coppa del Mondiale per Club FIFA 2025 a Milano. L’ex portiere dell’Inter si è concesso a Goal.com per una lunga intervist ...