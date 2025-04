Kolo Muani bocciato dai giornali Da subentrato fa peggio di Vlahovic così serve a poco Insufficienza pesante

Kolo Muani bocciato dai giornali: «Da subentrato fa peggio di Vlahovic, così serve a poco». Insufficienza pesante per il centravanti francese del PSG

La Gazzetta dello Sport di oggi ha dato voti e giudizi ai protagonisti della sfida andata in scena ieri sera tra Juventus e Lecce, gara vinta 2-1 dai bianconeri. Tra i bianconeri che più degli altri hanno deluso c'è Kolo Muani: di seguito la sua pagella.

Kolo Muani 5,5 – Dove è finito il gladiatore dei 5 gol nelle prime tre partite? Smarrito e stralunato, da subentrato fa peggio di Vlahovic: così serve a poco.

