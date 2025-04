Strage del bus di Avellino l’ex ad di Autostrade Castellucci si è costituito andrà in carcere

l’ex ad di Autostrade Giovanni Castellucci si è costituito dopo che la condanna nei suoi confronti per la Strage del bus di Avellino è diventata definitiva. L’incidente, per cui Castellucci è stato condannato in via definitiva a sei anni di carcere.L'articolo Strage del bus di Avellino, l’ex ad di Autostrade Castellucci si è costituito: andrà in carcere proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. Cilentoreporter.it - Strage del bus di Avellino, l’ex ad di Autostrade Castellucci si è costituito: andrà in carcere Leggi su Cilentoreporter.it ad diGiovannisi èdopo che la condanna nei suoi confronti per ladel bus diè diventata definitiva. L’incidente, per cuiè stato condannato in via definitiva a sei anni di.L'articolodel bus diad disi èinproviene da Cilento Reporter, notizie, magazine.

