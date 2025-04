La Coppa Fiera Mercatale Valdarno classica di ciclismo per Elite e Under 23

Coppa Fiera Mercatale Valdarno, classica di ciclismo per Elite e Under 23. E' la 63esima edizione della gara valdarnese organizzata dalla Polisport con in testa Fabrizio Carnasciali. In palio anche il memorial Fabrizio Fabbri che è stato un professionista di rilievo negli anni Settanta, poi apprezzato direttore sportivo. Il via ufficiale dallo stabilimento Zucchetti di Terranuova Bracciolini alle 13,30, poi Ponte Leonardo, Levane, Caposelvi, Mercatale, quindi Bucine, Levane, Caposelvi, Mercatale da ripetere sei volte e il tratto finale passando per Rendola Miravalle, San Marco, Rendola, Mercatale. Totale 139 chilometri. L'impennata di Caposelvi da ripetere diverse volte e quella di San Marco nel finale i punti chiave della sfida che vede iscritti ben 197 corridori in rappresentanza di 30 squadre tra cui il Team Hopplà Petroli Firenze con . Lanazione.it - La Coppa Fiera Mercatale Valdarno, classica di ciclismo per Elite e Under 23 Leggi su Lanazione.it Arezzo, 13 aprile 2025 – Stavolta si correrà di lunedì e non di martedì come sempre avvenuto per ladiper23. E' la 63esima edizione della gara valdarnese organizzata dalla Polisport con in testa Fabrizio Carnasciali. In palio anche il memorial Fabrizio Fabbri che è stato un professionista di rilievo negli anni Settanta, poi apprezzato direttore sportivo. Il via ufficiale dallo stabilimento Zucchetti di Terranuova Bracciolini alle 13,30, poi Ponte Leonardo, Levane, Caposelvi,, quindi Bucine, Levane, Caposelvi,da ripetere sei volte e il tratto finale passando per Rendola Miravalle, San Marco, Rendola,. Totale 139 chilometri. L'impennata di Caposelvi da ripetere diverse volte e quella di San Marco nel finale i punti chiave della sfida che vede iscritti ben 197 corridori in rappresentanza di 30 squadre tra cui il Team Hopplà Petroli Firenze con .

