8220Bimba chiusa in auto vicino al supermercato8221 arrivano pompieri e polizia ma è un falso allarme a Napoli

falso allarme a Poggioreale per una bimba lasciata chiusa in auto vicino al supermercato. Sul posto pompieri e polizia. Aperti finestrini e bagagliaio, ma non c'era nessuno. Leggi su Fanpage.it a Poggioreale per una bimba lasciatainal supermercato. Sul posto. Aperti finestrini e bagagliaio, ma non c'era nessuno.

