Ilfattoquotidiano.it - “Siamo tutti capaci di premere un grilletto ma non abbastanza uomini da affrontarmi a mani nude”, Rondo da Sosa attacca Baby Gang e Simba la Rue. Strategia di marketing basata sulla provocazione?

Pare si stia risolvendo senza violente conseguenze la faida che ha come protagonisti da un latoLa Rue ee, dall’altro,da. Ad accendere la miccia era statoche, per provocare i due colleghi, si era recato nel comune di Merone (dove abiterebbe) e, successivamente, alla stazione di Lecco, città dove vivrebbe. Il tutto postato su Instagram dallo stesso trapper cresciuto nel quartiere di San Siro (). Non si erano fatte attendere le reazioni dicon, soprattutto il secondo, che, sempre sui social, aveva invitatoa tornare a Lecco per incontrarsi. “fai una diretta e vieni in zona, put**na. La tua story è di 10 minuti fa, sei ancora in zona, ti aspettiamo qua: testa a testa”, aveva detto il rapper italo-marocchino in diretta su Instagram.