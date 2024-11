Sciopero dei treni nel fine settimana | disagi per chi decide di spostarsi

Leggi su Dayitalianews.com

Undisi prospetta per tutti i pendolari e i viaggiatori che utilizzano il trasporto ferroviario. È stato infatti indetto unonazionale del personale del Gruppo FS, che comprendetalia,talia Tper e Trenord, dalle ore 21:00 di sabato 23 novembre fino alle ore 21:00 di domenica 24 novembre 2024. Questo, collegato alla vertenza per il rinnovo contrattuale nazionale delle Attività Ferroviarie, potrebbe comportare significativi ritardi, cancellazioni e variazioni delle corse.Perché Ci Sarà unoNazionale dei?L’agitazione è stata indetta dal sindacato Usb, che ha dichiarato che l’azione di protesta “si colloca dentro la vertenza per il rinnovo contrattuale delle Attività Ferroviarie”. Questa mobilitazione è sostenuta da diverse sigle sindacali, con una crescente partecipazione dei lavoratori del settore.