Thesocialpost.it - Salvini: “Netanyahu? Pericoloso volerlo arrestare, io lo accoglierei e qui in Italia sarebbe il benvenuto”

“Conto di incontrare presto esponenti del governo israeliano e, sevenisse inil. I criminali di guerra sono altri“. Queste le parole del vicepremier Matteo, rilasciate a margine dell’assemblea Anci, in riferimento alle recenti polemiche internazionali.Leggi anche: Mandato d’arresto per, Tajani: “Valuteremo”. Crosetto: “Sentenza sbagliata ma dovremmo applicarla”ha aggiunto: «Non entro nel merito delle dinamiche internazionali. Israele è sotto attacco da decenni, i suoi cittadini vivono nell’incubo dei missili e con i bunker sotto le case. Adesso dire che il criminale di guerra daè il premier di una delle poche democrazie del Medio Oriente mi sembra irrispettoso e».Il vicepremier ha sottolineato il ruolo di Israele nella regione: «Israele non difende solo se stesso ma anche le libertà, le democrazie e i valori occidentali».