Roma Ranieri | Contro il Napoli sarà una gara bella e difficile

Claudio, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa in vista dellail. Queste le sue parole:Condizioni di Hummels e Dybala?“Dybala l’ho visto oggi per i primi 20 minuti. Lasciatemi parlare con lui e con il fisioterapista. Non so quanti allenamenti deve fare prima di stare bene. Hummels si è già allenato qualche giorno fa con me. Mi lascia sereno di poter decidere come voglio”.Che squadra si aspetta domenica?“Ildi Conte è in auge e sta facendo bene.una partita. Per noi e per loro”.Pensa che la squadra abbia la mentalità e le qualità per vincere?Mi èdire se questa squadra abbia mentalità o no. Io credo che quando perdi entri in una spirale negativa. Loro devono avere fiducia in loro stessi e nei compagni.