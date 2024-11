Lapresse.it - Reggio Calabria, violenza sessuale su 16enne: arrestato 49enne

Leggi su Lapresse.it

Un uomo di 49 anni è statodai Carabinieri della stazione di Bagnara Calabra () in flagranza del reato diai danni di una ragazza di 16 anni. L’episodio si è verificato in viale delle Rimembranze, una delle arterie principali del paese.La giovane, diretta a piedi verso scuola, è stata avvicinata dall’uomo che, trattenendola contro la sua volontà, compiva atti a sfondo. Sul posto era presente una pattuglia dei Carabinieri, impegnata in un normale controllo del territorio, che ha notato quanto stava accadendo ed è intervenuta, soccorrendo la ragazza che era riuscita nel frattempo a divincolarsi, e bloccando l’uomo.La, visibilmente scossa, è stata accompagnata dai Carabinieri in caserma, dove, insieme alla madre, ha sporto denuncia contro il suo aggressore.