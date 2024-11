Iltempo.it - Razzi di Hezbollah su Unifil. Scontro sul mandato d'arresto per Netanyahu

Le basi della missionenel sud del Libano tornano sotto attacco. A essere di nuovo colpito è stato il quartier generale italiano a Shama. Questa volta ci sono dei feriti, quattro, fortunatamente non in pericolo di vita. Nelle prime ore della giornata, ha reso noto la missione, dueda 122 mm hanno colpito un bunker e un'area logistica utilizzata dalla polizia militare internazionale, causando danni significativi alle infrastrutture vicine. Una delle strutture ha preso fuoco, ma le fiamme sono state rapidamente spente. A causa dell'esplosione alcuni vetri si sono frantumati, colpendo i quattro militari appartenenti alla Brigata Sassari, che hanno subito ricevuto cure all'ospedale della base. Nel ricordare che "qualsiasi attacco contro le forze di pace costituisce una grave violazione del diritto internazionale e della Risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza dell'Onu", l', che ha evocato la responsabilità dio gruppi affiliati, ha esortato le parti in lotta a evitare di combattere vicino alle sue postazioni: "Gli attacchi deliberati o accidentali contro le forze di pace devono cessare immediatamente".