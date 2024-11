Premier League | nuove regole contro le sponsorizzazioni gonfiate

Leggi su Sportface.it

I club dihanno votato a favore di modificare lein campo di equità finanziaria, a seguito di una contestazione del Manchester City. I prestiti degli azionisti saranno ora soggetto al giusto valore di mercato. In passato, questi prestiti potevano essere offerti a tassi di interesse inferiori, o addirittura nulli. La Lega ha affermato in una nota ufficiale che lefornivano un “robusto meccanismo per salvaguardare la stabilità finanziaria, l’integrità e l’equilibrio competitivo” della. Lehanno lo scopo di impedire che levenganoartificialmente. Il City e la Lega sono stati impegnati in tribunale dopo la scoperta che uno degli accordi commerciali del club non era al giusto valore di mercato. I Citizens si sono difesi affermando che i prestiti degli azionisti avrebbero dovuto essere inclusi nelleAPT, ricevendo la conferma del tribunale.