Oasport.it - Pattinaggio artistico: Conti-Macii in testa dopo lo short alla Cup of China! Ottimo short per gli azzurri

Il graffio di Sara-Niccolò. Glisi sono atti in prima posizione nelloprogram delle coppie d’, segmento che ha chiuso la prima giornata della Cup of2024, ultimo evento valido per il circuito ISU Grand Prix 2024-2025 diin scena presso l’Hauxi Culture e Sport Center di Congqing.Prestazione d’altissimo profilo per il binomio seguito dal team capitanato da Barbara Luoni, bravi a confezionare un programma ben al di sopra dei 70 punti mandando a buon fine tutti gli elementi pianificati.l’inizio, contrassegnato dal triplo twist (livello 4) proseguito con il triplo rittberger lanciato e con un davvero pregevole triplo salchow in parallelo.aver passato in rassegna il sollevamento, la sequenza di passi e la spirali (tutti di livello 4),hanno terminato la prova con la trottola side by side, salendo a quota 72.