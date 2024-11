Anteprima24.it - Nonna denuncia nipote dopo aggressione, 20enne in manette

Tempo di lettura: 2 minutiI carabinieri hanno arrestato a San Nicola la Strada (Caserta) unaccusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, per aver aggredito la, prima procurandole delle lesioni, e poi provando ad entrare in casa dell’anziana, ancheche quest’ultima lo avevato ai carabinieri.Già noto per reati connessi all’uso di droga, ilieri pomeriggio ha aggredito ladi 70 anni, che è dovuta scappare di casa – i due convivono – nonostante avesse rimediato delle contusioni, per evitare guai peggiori. La 70enne ha anche avvisato telefonicamente il comandante della locale stazione dei carabinieri; ha raccontato che ill’aveva picchiata per futili motivi e le aveva distrutto delle suppellettili. I carabinieri si sono recati subito a casa della donna, ma ilse n’è accorto e si è dileguato.