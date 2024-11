Movieplayer.it - "Non mi ritiro": Sonia Bruganelli fa marcia indietro e resta a Ballando con le stelle

In un video pubblicato sulla pagina Instagram dicon lescioglie il nodo attorno alla sua partecipazione allo show di Rai 1. C'è una svolta su quanto sta accadendo anel programmacon le. Solo qualche giorno fa, attraverso una diretta sul suo profilo social, la ex moglie di Bonolis aveva palesato l'idea di lasciare il dance show di Rai 1. Ora fae afferma che non lascerà la competizione e affronterà lo spareggio di sabato 23 novembre. La decisione di"Non ci ritiriamo, abbiamo uno spareggio da fare a inizio puntata. Ci proviamo" rivela la neo-ballerina in un video disegreto che è stato condiviso sui profili social del programma. La confessione .