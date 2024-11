Lapresse.it - Medioriente, mandati d’arresto per Netanyahu e Gallant. Biden: “Scandalosi”

emessi dalla Corte penale internazionale nei confronti del primo ministro di Israele Benjamine dell’ex ministro della Difesa israeliano Yoav, hanno scatenato risposte contrastanti nella comunità internazionale. Il presidente americano Joeli ha definiti “” sulla stessa lunghezza di Viktor Orban che ha dichiarato di non voler rispettare il mandato e anzi ha rilanciato invitando il premier israeliano in Ungheria.L’Alto rappresentante dell’Unione Europea, Josep Borrell, ha invece sottolineato che isono una questione legale e non politica, e che quindi sono vincolanti per tutti i 27 Paesi membri dell’Ue e per gli altri firmatari della Corte penale internazionale. L’Italia in tutto ciò è divisa, il governo Meloni mostra prudenza. La Farnesina, tramite le parole del suo titolare Tajani dichiara che sostiene “la Cpi ma valuteremo”.