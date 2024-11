Liberoquotidiano.it - M5s: Schlein, 'scelte Conte positive, Pd ha bisogno di alleati solidi'

Roma, 21 nov (Adnkronos) - E' "positivo" che Giuseppeabbia dichiarato di vole restare nel campo progressista. Lo ha detto Ellya Piazzapulita. "Da parte nostra continuerà un atteggiamento ostinatamente unitario, abbiamodi, io non vivo il rapporto con gli altri come una competizione", ha spiegato la segretaria del Pd. I 5 stelle "stanno facendo una discussione interna cui guardiamo con grande rispetto. A noi serve l'unità delle forze progressiste, il nostro avversario è la destra. Io continuerò a lavorare per il massimo dell'unità, l'ho fatto per le regionali e il risultato è arrivato", ha detto