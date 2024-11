Giornalettismo.com - L’Alcolock, in realtà, è arrivato in Italia nel 2018: quali sono stati i risultati?

Leggi su Giornalettismo.com

Quel che è stato scritto nero su bianco nel nuovo Codice della Strada è una “novità” insolamente a livello legislativo. Infatti, la Fondazione Ania ha condotto un progetto – fin dal lontano– chiamato “Alcohol Interlock” che ha coinvolto una flotta di autobus di un’azienda torinese che si occupa di trasporto pubblico. Ed è proprio daidi questa sperimentazione che ha preso spunto il CNEL nella sua richiesta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di inserire nell’aggiornamento della legge – approvato mercoledì 20 novembre dal Senato – l’obbligo di installazione di un dispositivo Alcolock all’interno delle vetture (per il trasporto di persone o merci) di quei cittadini che già in passato eranosanzionati per guida in stato di ebbrezza. LEGGI ANCHE > Col nuovo Codice della strada arriva il dispositivo Alcolock Il progetto, dunque, risale al