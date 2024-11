Iodonna.it - I vulcani della zona non eruttavano da otto secoli, fino a marzo 2021, quando è iniziato un periodo di intensa attività sismica

Reykhanes, 21 nov. (askanews) – Fiammate altissime e pennacchi di fumo nel cielo con abbondante fuoriuscita di lava durante l'eruzione del Porbjorn, dalla fratturaca di Sundhnukagigar, vicino alla città di Grindavik sulla penisola di Reykhanes in Islanda. Lo specialista dell'IMO Benedikt Ofeigsson ha dichiarato alla radio pubblica RAS2 che al momento non vi sono infrastrutture minacciate, ma la piccola città di pescatori nota per la vicina spa termale Blue Lagoon è stata evacuata.