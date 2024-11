Ilrestodelcarlino.it - Gianriccardo Piccoli: ’Oltre la polvere’, percorso di nostalgia

L’artista bergamascoespone le sue pitture fino al 12 gennaio alla Raccolta Lercaro, museo d’arte situato Riva di Reno, 57. L’esposizionelaè organizzata in collaborazione con la Galleria Stefano Forni e a cura di Giuliano Zanchi, direttore della Collezione Paolo VI di Concesio, vicino Brescia.la, titolo omaggio alla poetessa svevo-tedesca Nelly Sachs, è un invito per scoprire la poetica dell’ottantenne, segnata dalla. "Il suo grado di creatività – scrive Zanchi nel testo che accompagna l’evento – e di capacità esplorativa permane tuttora in uno stato di grazia che continua a renderlo ironico osservatore del presente e acuto scrutatore del futuro". La mostra è l’ultima dell’anno all’interno della rassegna più ampia l’’Osservatorio sull’arte’, inaugurata a fine 2023.