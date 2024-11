Calciomercato.it - Galliani allontana l’esonero: “Fiducia totale in Nesta”. Rimpianto Chiellini | VIDEO CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

Il Ceo del Monza presente in Lega Calcio insieme all’ex difensore della Juventus: il siparietto tra i due, prima di svelare il futuro del tecnicoAdrianoe Giorgioarrivano praticamente in contemporanea e scatta il siparietto tra i due all’ingresso negli uffici della Lega Calcio.– Calciomercato.itAbbraccio e sorrisi tra l’ex difensore della Juventus (adesso dirigente bianconero) e il Ceo del Monza, che esclama mentre scende dalla macchina: “Chiello sei sempre un mio“.salutae si concede sempre con grande disponibilità ai giornalisti presenti: “Spinelli e il Livorno all’epoca volevano troppi soldi, ma ho sbagliato io”, il retroscena svelato dal dirigente brianzolo riferendosi ai tempi del Milan.L’Ad del Monza torna poi sull’attualità e la tegola Pessina, con il capitano che dovrà restare ai box per almeno due mesi: “È un infortunio pesante, ma fortunatamente non deve operarsi.